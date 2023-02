Cronaca 881

Asp Caltanissetta, concorso per 192 dirigenti medici: domande entro il 19 febbraio

Il testo integrale del bando di concorso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interessate, è pubblicato sull'albo dell'azienda

Redazione

Un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo di centonovantadue posti vacanti di dirigente medico in varie discipline, è stato indetto dall'Asp di Caltanissetta. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato. Varie le discipline per le quali si cerca personale: dalla dermatologia alla chirurgia generale, dalla radiodiagnostica alla psichiatria. E ancora, chirurgia cardiovascolare, oftalmologia, ortopedia, ostetricia, cardiologia, etc. Il testo integrale del bando di concorso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interessate, è pubblicato sull'albo dell'azienda e nel sito internet aziendale http://www.asp.cl.it/ sezione Bandi concorso e avvisi.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 19/02/2023, ovvero il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Il presente bando è stato pubblicato per estratto nella G.U.R.S. n. 15 del 25 novembre 2022 ed in versione integrale sul sito dell'Azienda nella sezione bandi concorsi e avvisi.



