Attualita 1228

Asp Caltanissetta, Caltagirone rimane alla guida dell'azienda sanitaria

La decisione del Governo regionale su proposta dell'assessore alla Salute Giovanna Volo

Redazione

26 Ottobre 2023

Il commissario straordinario dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, rimane in carica fino al 31 gennaio 2024. La Regione ha prorogato i manager delle aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche siciliane. Lo ha deciso il governo Schifani, su proposta dell'assessore alla Salute, Giovanna Volo, per garantire la continuità gestionale e funzionale degli enti sino al completamento della procedura di selezione dei nuovi direttori sanitari e amministrativi. La proroga potrà avere una durata inferiore nel caso in cui le procedure di nomina vengano completate prima della scadenza.

La proposta è stata sottoposta alla giunta anche a seguito di un parere dell'Avvocatura distrettuale di Palermo, in risposta a una richiesta di chiarimento da parte dell'assessorato, in merito alla possibilità di incarichi da direttore ai soggetti in quiescenza.



