Salute 503

Asp Caltanissetta: "All'ospedale Raimondi di San Cataldo riprendono le attività chirurgiche"

E' stato eseguito un intervento di manutenzione straordinaria che ha reso le sale più sicure e accoglienti

Redazione

14 Ottobre 2023 12:23 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/asp-caltanissetta-allospedale-raimondi-di-san-cataldo-riprendono-le-attivita-chirurgiche Copia Link Condividi Notizia

A partire da lunedì, riprenderanno le attività chirurgiche all’Ospedale “Maddalena Raimondi” di San Cataldo. A darne notizia è l'Asp di Caltanissetta con un post sulla propria pagina facebook. Le nuove sedute, si legge nella nota, saranno eseguite "in un ambiente sicuro e più accogliente per i nostri pazienti. Abbiamo eseguito un’attività di manutenzione straordinaria e pulizia dei canali di ventilazione per garantire una circolazione d’aria pulita e salutare. Ottimizzando il sistema di climatizzazione, abbiamo garantito un ambiente ideale per le procedure chirurgiche. Inoltre, abbiamo sostituito il pavimento in pvc usurato, rendendo lo spazio ancora più sicuro ed accogliente per il nostro team medico e per i pazienti. Un impegno tangibile - conclude il post - per garantire la massima sicurezza in sanità".



A partire da lunedì, riprenderanno le attività chirurgiche all'Ospedale "Maddalena Raimondi" di San Cataldo. A darne notizia è l'Asp di Caltanissetta con un post sulla propria pagina facebook. Le nuove sedute, si legge nella nota, saranno eseguite "in un ambiente sicuro e più accogliente per i nostri pazienti. Abbiamo eseguito un'attività di manutenzione straordinaria e pulizia dei canali di ventilazione per garantire una circolazione d'aria pulita e salutare. Ottimizzando il sistema di climatizzazione, abbiamo garantito un ambiente ideale per le procedure chirurgiche. Inoltre, abbiamo sostituito il pavimento in pvc usurato, rendendo lo spazio ancora più sicuro ed accogliente per il nostro team medico e per i pazienti. Un impegno tangibile - conclude il post - per garantire la massima sicurezza in sanità".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare