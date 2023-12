Cronaca 91

Asfalto irregolare lungo le strade statali 117 bis e 417 da Gela a Catania, chiesta la messa in sicurezza

Al Comune sono giunte numerose segnalazione da parte di utenti della strada

Redazione

Il tratto Gela-Caltagirone della strada statale 117 bis e SS 417 va messo in sicurezza. Il Sindaco Lucio Greco ha inviato una nota al Direttore Generale Anas Sicilia per sollecitare un intervento lungo l’asse viario transitato ogni giorno da centinaia di automobilisti e mezzi pesanti. Al Comune sono giunte numerose segnalazione da parte di utenti della strada e considerate le oggettive condizioni del tratto stradale in oggetto, si richiede un urgente intervento di manutenzione stradale.

Le attuali irregolarità presenti sull'asfalto, le diverse buche e le altre insidie, rappresentano pericolo per la circolazione stradale. Il Sindaco ha chiesto di programmare e fare eseguire nel più breve tempo possibile le necessarie opere per il ripristino del manto stradale, ad esclusivo vantaggio della sicurezza delle migliaia di persone e mezzi che ogni giorno affrontano tale importante infrastruttura stradale.



