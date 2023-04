Attualita 235

Ascom Sicilia Caltanissetta: "Basta con l'avvio di distributori automatici h24"

La portavoce Ginevra ha chiesto al primo cittadino un incontro per affrontare la problematica

Redazione

La portavoce dell’Ascom Sicilia Caltanissetta, Laura Ginevra, ha chiesto un incontro al sindaco di Caltanissetta per sottoporre la problematica relativa alle numerose aperture di distributori automatici di alimenti e bevande in centro storico e proporre misure per limitarne l’apertura come già avvenuto in diversi comuni italiani. "L’apertura indiscriminata di queste tipologia di attività - spiega la portavoce - e la mancata apertura di attività tradizionali, determina il deterioramento del tessuto economico dell’area del centro storico e contribuisce in maniera determinante alla scomparsa delle botteghe di artigianato tipico e del commercio tradizionale".

Da qui la richiesta di un intervento dell’Amministrazione Comunale per allentare questo circolo vizioso, e favorire il sostegno ad uno sviluppo commerciale conforme con quello del centro storico. Per l'esponente dell'Ascom Sicilia Caltanissetta "occorre orientare l’avvio delle nuove attività, perseguendo un equilibrio tra le diverse tipologie distributive per evitare fenomeni di concentrazione e di macroscopica crescita di un settore a scapito di altri, il tutto per salvaguardarne l’integrità".



