Cronaca 444

Ascom Caltanissetta: "Manca meno di un mese alle festività natalizie, ma dall'amministrazione comunale tutto tace"

L'associazione dei commercianti nisseni interroga l'amministrazione guidata dalla giunta Gambino

Redazione

16 Novembre 2022 10:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ascom-caltanissetta-manca-meno-di-un-mese-alle-festivita-natalizie-ma-dallamministrazione-comunale-tutto-tace Copia Link Condividi Notizia

A poco più di un mese dalle festività natalizie, non si legge ancora da nessuna parte ciò che l'amministrazione comunale ha in serbo per i cittadini. Molte altre città - anche più piccole di Caltanissetta - si sono mosse anzitempo per rallegrare per bene le festività natalizie, specialmente dopo due anni di pandemia. Le festività natalizie, aldilà dell'altissimo valore sacrale che rappresentano, sono un momento fondamentale per creare un indotto economico agli imprenditori che lottano contro una crisi economica senza precedenti, e che rischia di portare alla chiusura di molte aziende mettendo a rischio posti di lavoro e accendendo tensioni sociali. L'amministrazione comunale si sta muovendo per dare alla città di Caltanissetta gli eventi e le luci che merita, senza aspettare l'ultimo secondo? L'amministrazione intende aprire le porte alle associazioni locali o si andrà nuovamente a bussare fuori sede? Inoltre, visto che durante le feste di Natale tutti i nisseni, trasferitisi in altre città, ritornano temporaneamente in sede, perché non fargli trovare un caldo focolaio prevedendo attività ad hoc per loro?

La segreteria di Ascom



A poco più di un mese dalle festività natalizie, non si legge ancora da nessuna parte ciò che l'amministrazione comunale ha in serbo per i cittadini. Molte altre città - anche più piccole di Caltanissetta - si sono mosse anzitempo per rallegrare per bene le festività natalizie, specialmente dopo due anni di pandemia. Le festività natalizie, aldilà dell'altissimo valore sacrale che rappresentano, sono un momento fondamentale per creare un indotto economico agli imprenditori che lottano contro una crisi economica senza precedenti, e che rischia di portare alla chiusura di molte aziende mettendo a rischio posti di lavoro e accendendo tensioni sociali. L'amministrazione comunale si sta muovendo per dare alla città di Caltanissetta gli eventi e le luci che merita, senza aspettare l'ultimo secondo? L'amministrazione intende aprire le porte alle associazioni locali o si andrà nuovamente a bussare fuori sede? Inoltre, visto che durante le feste di Natale tutti i nisseni, trasferitisi in altre città, ritornano temporaneamente in sede, perché non fargli trovare un caldo focolaio prevedendo attività ad hoc per loro?

La segreteria di Ascom

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare