Cronaca 128

Articoli per la casa, prodotti di elettronica e giocattoli: a Palermo la Gdf sequestra oltre 250 articoli non sicuri

Sono state altresì verbalizzate condotte punite con sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 5.882,00 euro

Redazione

I Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, nell’ambito dall’intensificazione del controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale in materia di sicurezza dei prodotti, hanno sequestrato oltre 250 articoli, presso un esercizio commerciale gestito da soggetti di etnia cinese. In particolare, i “Baschi Verdi”, nel corso del controllo effettuato presso un negozio di articoli casalinghi sito nel quartiere Malaspina a Palermo, hanno rinvenuto 169 articoli per la casa, 37 prodotti di elettronica e 51 giocattoli esposti alla vendita sprovvisti del marchio CE, non riportanti alcuna indicazione in lingua italiana né ulteriori indicazioni (produttore, importatore, luogo d’origine e particolari istruzioni e precauzioni per l’utilizzo).

Pertanto i prodotti sono stati sequestrati per violazione delle norme previste dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) e dalla normativa di settore in riferimento al materiale elettrico (D. Lgs. 86/2016) ed ai giocattoli (D. Lgs. 54/2011). Sono state altresì verbalizzate condotte punite con sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 5.882,00 euro. Il legale rappresentante della società è stato segnalato alla locale Camera di Commercio. Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana al fine di contrastare ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali che operano nel rispetto delle norme.



