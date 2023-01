Attualita 412

Arrivata neve a Piano Battaglia si attende apertura impianti. Diversi escursionisti hanno raggiunto la zona sciistica

Le Madonie imbiancate dopo la notte gelida, il freddo dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni

Redazione

Arrivata la neve a Piano Battaglia. Diversi escursionisti hanno raggiunto la zona sciistica nel palermitano anche se gli impianti non sono ancora aperti perché l'innevamento attuale non ha raggiunto i livelli adeguati. La neve è anche sulla strada da e per il bivio Tremonzelli rende pericoloso il transito. La neve è caduta anche a Lercara Friddi e nella montagne attorno Palermo.



