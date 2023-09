Cronaca 805

Arrivano i nuovi vaccini anti Covid per via orale

La vaccinazione che produce efficacemente e rapidamente gli anticorpi dell'immunoglobulina A preverrebbe meglio la malattia

Redazione

Un nuovo articolo su Biology Methods and Protocols, pubblicato dalla Oxford University Press, indica che i ricercatori che studiano la Sars-Cov-2 potrebbero aver sviluppato nuovi metodi per somministrare i vaccini per via orale, che sarebbero più facili da somministrare e più efficaci nel combattere le malattie. Il modo migliore per neutralizzare i virus è prima che possano entrare nelle cellule umane ma si trovano solo sulla superficie esterna delle cellule epiteliali che rivestono e producono muco nei polmoni, nel naso e nella bocca. Una classe specifica di anticorpi nota come immunoglobulina A opera nel muco e può disattivare i virus.

Tuttavia, la produzione di immunoglobuline/anticorpi specifici per un dato virus deve essere prima indotta da una vaccinazione. La vaccinazione che produce efficacemente e rapidamente gli anticorpi dell'immunoglobulina A preverrebbe meglio la malattia. Poiché il coronavirus, come l'influenza, infetta le cellule bronchiali, i ricercatori ritengono che sia importante indurre la secrezione dell'immunoglobulina A antigene-specifica del virus nella mucosa piuttosto che nel sangue.

Recentemente, gli scienziati hanno sviluppato vaccini somministrati tramite vie alternative, come quella nasale o orale. Tali vaccini sono più efficaci nell'indurre le immunoglobuline A rispetto a quelli somministrati mediante vaccinazioni sottocutanee convenzionali. Sebbene i medici abbiano utilizzato vaccini nasali nelle cliniche, hanno scoperto che questi vaccini tendono a produrre effetti collaterali, come mal di testa e febbre, sul sistema nervoso centrale o sui polmoni.

Questo studio ha esaminato una nuova vaccinazione contro SARS-CoV-2 progettata per indurre la produzione di immunoglobulina A per via orale (sotto la lingua) nelle scimmie. Il metodo ha funzionato e gli animali utilizzati per il test hanno prodotto gli anticorpi necessari contro la malattia senza effetti collaterali riscontrabili. Ciò suggerisce che, con ulteriori ricerche, le cliniche potrebbero presto essere in grado di offrire vaccini orali contro il coronavirus, che sarebbero più popolari e avrebbero più successo contro la malattia.





