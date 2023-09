Attualita 353

Arriva l'anticiclone Bacco del mediterraneo, lambirà il Sud-est dell'Italia

Al Sud arriva qualche rovescio intenso, venti forti e locali mareggiate

Redazione

Sole e caldo al nord, violente piogge e brutto tempo al sud. Sono queste in estrema sintesi le previsioni del tempo per le prossime ore secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. L'anticiclone africano, infatti, continua a dominare su gran parte dell'Italia, mentre sul Mar Ionio meridionale si sta formando un ciclone sempre più profondo che tra giovedì e venerdì potrebbe diventare un uragano mediterraneo (cioè con un diametro al massimo di 100km rispetto alla media di 500). La traiettoria è prevista a Sud-Est dell'Italia.

Le previsioni per le prossime indicano un nuovo rialzo sensibile delle temperature al Centro-Nord, settore che vivrà una lunga fase estiva, calda e soleggiata almeno fino a metà mese. Al Sud arriva qualche rovescio intenso, venti forti e locali mareggiate. Da giovedì a venerdì mattina è prevista poi un'ulteriore intensificazione dei fenomeni tra Calabria ionica e Sicilia orientale. Poi bisognerà attendere l'evoluzione del ciclone, la cui traiettoria, viste le caratteristiche di uragano mediterraneo, non è mai certa. Nel dettaglio - Mercoledì 6. Al nord: bel tempo prevalente, tutto sole. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Al sud: forti temporali su Sicilia e Calabria; ventoso. - Giovedì 7. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: piogge e temporali specie sui settori ionici siciliani e calabresi, poi anche in Basilicata e localmente su Puglia e rilievi campani; ventoso. - Venerdì 8. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: piogge e temporali residui; ventoso. Tendenza: migliora al Sud nel weekend, ancora ampio soleggiamento sul resto del Paese in un contesto termico caldo per il periodo. (ANSA).



