Cronaca 1450

Arriva la relazione del Cts: la Sicilia potrebbe diventare "zona rossa" per tre settimane

Ora la parola spetta alla politica. Di sicuro la situazione della Sicilia al momento è una delle più delicate

Redazione

07 Gennaio 2021 19:38

La Sicilia in pochi giorni potrebbe diventare zona rossa per tre settimane. Il Comitato tecnico scientifico, secondo le indiscrezioni che trapelano, dopo le due riunioni di ieri e oggi avrebbe già definito la relazione da dare al governatore Nello Musumeci, in considerazione dell’alto tasso di contagi degli ultimi giorni nell’Isola.Non si escludono misure diversificate in relazione all’estensione dell’epidemia. Ora la parola spetta alla politica. Di sicuro la situazione della Sicilia al momento è una delle più delicate e negli ultimi giorni i contagi sono aumentati in modo costante: ieri l'Isola ha fatto registrare il tasso di positività più alto d'Italia. (ANSA)



La Sicilia in pochi giorni potrebbe diventare zona rossa per tre settimane. Il Comitato tecnico scientifico, secondo le indiscrezioni che trapelano, dopo le due riunioni di ieri e oggi avrebbe già definito la relazione da dare al governatore Nello Musumeci, in considerazione dell’alto tasso di contagi degli ultimi giorni nell’Isola.Non si escludono misure diversificate in relazione all’estensione dell’epidemia. Ora la parola spetta alla politica. Di sicuro la situazione della Sicilia al momento è una delle più delicate e negli ultimi giorni i contagi sono aumentati in modo costante: ieri l'Isola ha fatto registrare il tasso di positività più alto d'Italia. (ANSA)



Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 85 positivi in più. Salgono i ricoveri in terapia intensiva

News Successiva Trasparenza e legalità dell'attività di impresa in provincia di Caltanissetta: firmato un protocollo in Prefettura

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare