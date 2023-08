Cronaca 244

Arriva il taxi gratis all'uscita delle discoteche

L'ultima mossa del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini

Redazione

03 Agosto 2023 18:37

Un taxi gratis all'uscita delle discoteche, per tornare a casa a fine serata e prevenire le sempre più frequenti stragi del sabato sera. E' l'ultima mossa del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini sul fronte della sicurezza stradale, con la firma al Mit di un protocollo d'intesa con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno. Un'intesa che dà il via a un progetto sperimentale e che stanzia fondi per pagare l'auto bianca o la navetta a chi uscito dalla discoteca, sottoponendosi all'alcol test, superi il limite previsto per mettersi alla guida. (ANSA).



