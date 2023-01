Politica 143

Arresto Messina Denaro, Schifani: "Oggi è un grande giorno, vince la Sicilia onesta"

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in merito all'arresto del capo di cosa nostra avvenuto questa mattina

Redazione

«Oggi è un grande giorno per la Sicilia e per l'Italia intera, l'arresto di Matteo Messina Denaro è un colpo durissimo inflitto alla mafia. Tutti devono sapere che in questa Terra non ci possono essere spazi né di illegalità né d'impunità». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in merito all'arresto del capo di cosa nostra avvenuto questa mattina. «Esprimo a nome mio e della giunta - aggiunge il governatore siciliano - un sincero ringraziamento alle forze dell'ordine e alla magistratura È la conferma che lo Stato c'è e che prima o poi tutti i mafiosi vengono assicurati alla giustizia. Oggi tutti i siciliani onesti devono festeggiare, da domani sarà opportuna una riflessione per capire come sia stato possibile che uno dei mafiosi più pericolosi sia rimasto in circolazione per più di trent'anni».



