Arresti per droga a Riesi, altri interrogati dopo l'operazione dei carabinieri respingono le accuse

Non ha taciuto ma, anzi, s’è difeso il trentunenne Pietro Patermo tirato in ballo per l’ipotesi di spaccio

(Vincenzo Falci, Giornale di Sicilia) Chi risponde e chi no. Limitandosi solo a lapidarie dichiarazioni spontanee per respingere le accuse. Con le loro due audizioni, i soli non finiti in carcere ma ai domiciliari, s’è chiuso il ciclo d’interrogatori per l’operazione antidroga dei carabinieri che, nei giorni scorsi, ha fatto scattare dieci arresti – altri due sono ancora irreperibili – per un sospetto maxi traffico di stupefacenti nel Riesino. Cocaina, hashish e marijuana le sostanze che avrebbero trafficato.

Non ha taciuto ma, anzi, s’è difeso il trentunenne Pietro Patermo (assistito dall’avvocato Carmelo Terranova) tirato in ballo per l’ipotesi di spaccio. A lui è stato ricondotto l’acquisto di un chilo di marijuana. E questo è un aspetto che ha ammesso. Di contro ha seccamente smentito un altro passaggio dell’ordinanza in cui si fa riferimento a un suo debito di 8 mila euro con la presunta rete organizzata di trafficanti, sempre per questioni di droga. E uno dei presunti capi dello stesso gruppo, Carmelo «Carlo» Giordano, ne avrebbe reclamato il pagamento. Aspetto, questo, emerso tra le pieghe di una intercettazione raccolta dai carabinieri durante le indagini.

È la via del silenzio, invece, che ha scelto quarantanovenne Maria Rosa Marino (assistita dall’avvocato Giovanni Pace) che s’è limitata a brevi dichiarazioni spontanee per disconoscere le contestazioni che le sono state mosse. Lei, madre dello stesso Carmelo Giordano, è stata ritenuta pedina della presunta associazione. E si sarebbe preoccupata di recuperare la “roba” dai nascondigli per consegnarla agli altri componenti del gruppo. Prima di loro gli altri otto coinvolti nel blitz, accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di droga, spaccio, tentata estorsione, estorsione e detenzione illegale di un’arma, hanno fatto quasi tutti scena muta al momento dell’interrogatorio di garanzia.



