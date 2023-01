Cronaca 1651

Arrestato in Belgio un 35enne di Santa Caterina perché accusato di rapina e sequestro di persona, lunga indagine dei Carabinieri con l'Interpol

L'uomo si era sottratto all'arresto e da quattro anni risultava irreperibile. Deve scontare una pena ad un anno e 10 mesi

Redazione

21 Gennaio 2023 12:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/arrestato-in-belgio-un-35enne-di-santa-caterina-perch-accusato-di-rapina-e-sequestro-di-persona-lunga-indagine-dei-carabinieri-con-linterpol Copia Link Condividi Notizia

Nella giornata di ieri, nel corso di un operazione sul territorio belga, a Tongeren, le forze di Polizia belghe e dell’Interpol, collaborate in fase informativa dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e da militari della Stazione Carabinieri di Santa Caterina Villarmosa, all’esito di una prolungata e laboriosa attività info-investigativa, rintracciavano e catturavano G.D.M., di 35 anni residente a Santa Caterina Villarmosa (CL).

L’uomo deve scontare la pena definitiva di un anno e 10 mesi di reclusione, poiché responsabile di rapina in concorso e sequestro di persona, commessi a Fiumedinisi, in provincia di Messina, il 30 gennaio di 10 anni fa. A seguito della irrevocabilità della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, l’uomo si era sottratto all’arresto e dal maggio 2019 risultava irreperibile.

Ieri è stato rintracciato e arrestato in esecuzione di mandato di arresto europeo, e successivamente ristretto presso un carcere belga, in attesa di essere estradato in Italia.



Nella giornata di ieri, nel corso di un operazione sul territorio belga, a Tongeren, le forze di Polizia belghe e dell'Interpol, collaborate in fase informativa dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e da militari della Stazione Carabinieri di Santa Caterina Villarmosa, all'esito di una prolungata e laboriosa attività info-investigativa, rintracciavano e catturavano G.D.M., di 35 anni residente a Santa Caterina Villarmosa (CL). L'uomo deve scontare la pena definitiva di un anno e 10 mesi di reclusione, poiché responsabile di rapina in concorso e sequestro di persona, commessi a Fiumedinisi, in provincia di Messina, il 30 gennaio di 10 anni fa. A seguito della irrevocabilità della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, l'uomo si era sottratto all'arresto e dal maggio 2019 risultava irreperibile. Ieri è stato rintracciato e arrestato in esecuzione di mandato di arresto europeo, e successivamente ristretto presso un carcere belga, in attesa di essere estradato in Italia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare