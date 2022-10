Cronaca 2865

Arrestato dalla polizia a Milano il rapper Niko Pandetta

Si era sottratto al provvedimento di carcerazione ma è stato rintracciato dalla Squadra Mobile

Redazione

La polizia di Stato ha arrestato questa mattina a Milano il rapper Niko Pandetta a seguito di un’ordine di carcerazione per spaccio ed evasione. Il cantante, dopo aver pubblicizzato la notizia della sua condanna sui social, si era sottratto al provvedimento ma è stato rintracciato in zona Quarto Oggiaro dagli agenti della sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Milano. Pandetta lo scorso 10 ottobre ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram, facendo capire che la galera non lo spaventa e che anche dal carcere pubblicherà nuova musica. Poi però si è sottratto alla cattura.



