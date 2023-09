Cronaca 1031

Arrestato a Venezia l'attore Gabriel Guevara: è accusato di violenza sessuale

Il giovane promettente attore è stato fermato dagli agenti in esecuzione del mandato francese

Redazione

04 Settembre 2023 12:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/arrestato-a-venezia-lattore-gabriel-guevara-e-accusato-di-violenza-sessuale Copia Link Condividi Notizia

È stato arrestato sabato 2 settembre dalla polizia a Venezia, Gabriel Guevara, giovane attore spagnolo di 22 anni, star della serie TV Skam Spagna. Sul giovane attore pendeva un mandato di arresto internazionale con l’accusa di violenza sessuale. Il provvedimento era stato emesso dalle autorità francesi.

Gabriel Guevara fermato a Venezia durante il Filming Italy Best Movie Award

Gabriel Guevara era atteso al Lido in quanto vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation, premio cinematografico i cui vincitori vengono annunciati questa sera. La sua presenza era dunque legata all’evento, non a produzioni del Festival del Cinema di Venezia, come precisato dalla Biennale. I fan dell’interprete, diventato famoso in Spagna per il ruolo di Jorge nella serie Skam, attendevano il suo arrivo sull’isola veneziana. Invece, il giovane promettente attore è stato fermato dagli agenti in esecuzione del mandato francese. L’organizzazione del Filming Italy Best Movie Award, appresa la notizia, ha immediatamente sospeso ogni premiazione nei confronti di Guevara in attesa degli sviluppi giudiziari, dicendosi fiduciosa che la giustizia farà il suo corso.

Accuse di violenza sessuale gravano sul giovane attore spagnolo

Le accuse che gravano sul 22enne, attore noto per i ruoli ricoperti nei successi È colpa mia? e Skam Spagna, sono pesanti: violenza sessuale. I fatti risalirebbero a qualche tempo fa in Francia, dove l’attore deve aver soggiornato per motivi professionali. Da lì la richiesta di arresto internazionale giunta alle autorità italiane.



È stato arrestato sabato 2 settembre dalla polizia a Venezia, Gabriel Guevara, giovane attore spagnolo di 22 anni, star della serie TV Skam Spagna. Sul giovane attore pendeva un mandato di arresto internazionale con l'accusa di violenza sessuale. Il provvedimento era stato emesso dalle autorità francesi. Gabriel Guevara fermato a Venezia durante il Filming Italy Best Movie Award

Gabriel Guevara era atteso al Lido in quanto vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation, premio cinematografico i cui vincitori vengono annunciati questa sera. La sua presenza era dunque legata all'evento, non a produzioni del Festival del Cinema di Venezia, come precisato dalla Biennale. I fan dell'interprete, diventato famoso in Spagna per il ruolo di Jorge nella serie Skam, attendevano il suo arrivo sull'isola veneziana. Invece, il giovane promettente attore è stato fermato dagli agenti in esecuzione del mandato francese. L'organizzazione del Filming Italy Best Movie Award, appresa la notizia, ha immediatamente sospeso ogni premiazione nei confronti di Guevara in attesa degli sviluppi giudiziari, dicendosi fiduciosa che la giustizia farà il suo corso. Accuse di violenza sessuale gravano sul giovane attore spagnolo

Le accuse che gravano sul 22enne, attore noto per i ruoli ricoperti nei successi È colpa mia? e Skam Spagna, sono pesanti: violenza sessuale. I fatti risalirebbero a qualche tempo fa in Francia, dove l'attore deve aver soggiornato per motivi professionali. Da lì la richiesta di arresto internazionale giunta alle autorità italiane.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare