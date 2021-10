Cronaca 781

Arrestato a Riesi un 32enne trovato con 4 chili di marijuana. Multe a Mussomeli e Campofranco

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale volti al contrasto della criminalità

Redazione

27 Ottobre 2021 10:24

I Carabinieri della Stazione di Riesi hanno arrestato un 32enne gelese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nel corso di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 8 involucri di marijuana da 500 gr. ciascuno per un totale di 4 kg, 1 bilancino elettronico di precisione e 0,1 gr. di cocaina, tutto sequestrato. L’arrestato, a conclusione delle formalità, è stato tradotto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ieri l’arresto è stato convalidato e per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.

A Mussomeli e Campofranco i Carabinieri hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio mediante controlli lungo le principali arterie stradali e presso luoghi di aggregazione giovanile, al termine del quale venivano elevate nr. 6 contravvenzioni al C.d.S., eseguite 6 perquisizioni personali e veicolari, controllati 37 veicoli ed identificate 71 persone.



