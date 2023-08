Cronaca 1033

Arrestati due quarantenni per droga: a casa avevano 26 chili di marijuana

Operazione dei carabinieri a Partinico. Entrambi gli indagati percepivano il reddito di cittadinanza e pertanto sono state avviate le procedure per l’immediata sospensione del beneficio

Redazione

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato due persone, quarantenni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni in casa degli indagati, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno trovato complessivamente 26 chili di marijuana. In casa di uno degli indagati sono state trovate 8 buste di un chilo ciascuna. Nell’altro appartamento 18 buste anche queste con dentro un chilo di marijuana per ciascuna. Il gip di Palermo ha convalidato gli arresti disponendo i domiciliari con il braccialetto elettronico.

Entrambi gli indagati percepivano il reddito di cittadinanza e pertanto sono state avviate le procedure per l’immediata sospensione del beneficio.



