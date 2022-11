Arrestati dalla polizia 4 appartenenti ad associazione neonazista: perquisizioni in tutta Italia

Cronaca 60

Arrestati dalla polizia 4 appartenenti ad associazione neonazista: perquisizioni in tutta Italia

Sono gravemente indiziati di appartenere ad una associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista

Redazione

15 Novembre 2022 08:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/arrestati-dalla-polizia-4-appartenenti-ad-associazione-neonazista-perquisizioni-in-tutta-italia Copia Link Condividi Notizia

La Polizia di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica partenopea, sta eseguendo un’operazione antiterrorismo, condotta dalla Digos, dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dal Servizio Polizia Postale e Comunicazioni, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti gravemente indiziati di appartenere ad una associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista, nelle province di Napoli, Caserta e Avellino.

Nella medesima ordinanza è disposto anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un'altra persona, a Roma, gravemente indiziata di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Sono altresì in corso una trentina di perquisizioni personali domiciliari ed informatiche su tutto il territorio nazionale



La Polizia di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica partenopea, sta eseguendo un'operazione antiterrorismo, condotta dalla Digos, dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dal Servizio Polizia Postale e Comunicazioni, con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti gravemente indiziati di appartenere ad una associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista, nelle province di Napoli, Caserta e Avellino. Nella medesima ordinanza è disposto anche l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un'altra persona, a Roma, gravemente indiziata di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Sono altresì in corso una trentina di perquisizioni personali domiciliari ed informatiche su tutto il territorio nazionale

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare