Politica 190

Aree Interne, Mancuso (FI): "Straordinario lavoro di squadra per il finanziamento all'area di Mussomeli"

"Adesso - spiega il parlamentare regionale Michele Mancuso - via agli investimenti per il territorio"

Redazione

29 Luglio 2022 11:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/aree-interne-mancuso-fi-straordinario-lavoro-di-squadra-per-il-finanziamento-allarea-di-mussomeli Copia Link Condividi Notizia

“A seguito dell’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dell’integrazione della Strategia nazionale per le Aree Interne, che ha garantito un riparto economico da 172 milioni di euro, anche l’Area interna di Mussomeli – di fresca nomina - potrà beneficiare di risorse preziose per il rilancio economico locale. Ricordo che sono 11 i Comuni che ne fanno parte. Oltre Mussomeli infatti rientrano nel perimetro: Acquaviva Platani, Bompensiere, Cammarata, Campofranco, Casteltermini, Marianopoli, Milena, Montedoro, San Giovanni Gemini e Sutera. Un territorio vasto, che comprende oltre 43 mila abitanti e che grazie ad un lavoro di squadra, portato avanti sottotraccia insieme al Ministro per il Sud, Mara Carfagna, potrà guardare al futuro e agli investimenti che ne conseguiranno. Questa è la politica che amo, quella intesa come servizio alla comunità”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso.



"A seguito dell'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dell'integrazione della Strategia nazionale per le Aree Interne, che ha garantito un riparto economico da 172 milioni di euro, anche l'Area interna di Mussomeli - di fresca nomina - potrà beneficiare di risorse preziose per il rilancio economico locale. Ricordo che sono 11 i Comuni che ne fanno parte. Oltre Mussomeli infatti rientrano nel perimetro: Acquaviva Platani, Bompensiere, Cammarata, Campofranco, Casteltermini, Marianopoli, Milena, Montedoro, San Giovanni Gemini e Sutera. Un territorio vasto, che comprende oltre 43 mila abitanti e che grazie ad un lavoro di squadra, portato avanti sottotraccia insieme al Ministro per il Sud, Mara Carfagna, potrà guardare al futuro e agli investimenti che ne conseguiranno. Questa è la politica che amo, quella intesa come servizio alla comunità". Lo afferma il deputato di Forza Italia all'Ars, on. Michele Mancuso.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare