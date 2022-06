Attualita 125

Area industriale di Gela in stato di abbandono, Cna: "Restituite dignità e decoro alla zona"

Il presidente della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, chiede al Comune di intervenire

Redazione

03 Giugno 2022 12:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/area-industriale-di-gela-in-stato-di-abbandono-cna-restituite-dignita-e-decoro-alla-zona Copia Link Condividi Notizia

Il presidente regionale di Cna Industria Sicilia, Daniele Incorvaia, sul decoro e la pulizia che caratterizzano l’area industriale di Gela. Il presidente regionale di Cna Industria Sicilia, Daniele Incorvaia, a mezzo nota scritta, ha espresso tutto il suo rammarico per il decoro e la pulizia che caratterizzano l’area industriale di Gela. Fiducioso in un riscontro, in qualità di referente del settore e imprenditore presso la stessa area industriale ritiene di interesse comune dare dignità e salubrità alle zone verdi che caratterizzano l’area, operazione che potenzierebbe il sito agli occhi dei partners commerciali e certamente lo renderebbe più interessante e vivibile per le aziende del luogo.



Il presidente regionale di Cna Industria Sicilia, Daniele Incorvaia, sul decoro e la pulizia che caratterizzano l'area industriale di Gela. Il presidente regionale di Cna Industria Sicilia, Daniele Incorvaia, a mezzo nota scritta, ha espresso tutto il suo rammarico per il decoro e la pulizia che caratterizzano l'area industriale di Gela. Fiducioso in un riscontro, in qualità di referente del settore e imprenditore presso la stessa area industriale ritiene di interesse comune dare dignità e salubrità alle zone verdi che caratterizzano l'area, operazione che potenzierebbe il sito agli occhi dei partners commerciali e certamente lo renderebbe più interessante e vivibile per le aziende del luogo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare