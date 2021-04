Attualita 158

Caltanissetta, associazioni sportive italiane: il gelese Spinello coordinatore regionale della formazione

La nomina arriva dopo 5 anni di intensa attività profusa per l’ente, tra attività, eventi, didattica e soprattutto formazione

Redazione

04 Aprile 2021 20:22

E’ stato ratificato lo scorso Venerdì in consiglio regionale, la nomina di coordinatore regionale della formazione ASI, per il gelese Spinello Salvatore, già Presidente provinciale. La nomina arriva dopo 5 anni di intensa attività profusa per l’ente, tra attività, eventi, didattica e soprattutto formazione. “Ringrazio per la Presidente Regionale ASI Sicilia, la Dott.ssa Maria Tocco, per la fiducia concessami. E’ sicuramente una grande responsabilità, ma che accetto di buon grado. Sono anni che creiamo percorsi formativi, soprattutto per i giovani, trasmettendo loro, non solo nozioni, ma anche la nostra esperienza e il nostro Modus operandi", dice Spinello.

"Questa carica - aggiunge - sicuramente servirà per poter realizzare la mia visione di un nuovo metodo formativo, uniformando i percorsi in tutta l’isola, alzando l’asticella della qualità espressa, in modo da dare il meglio per i discenti. Sono orgoglioso anche delle collaborazioni attivate con l’ASD Sport Academy APS di Salvatore Bernardo, e Plurimpresa. Grazie a loro, abbiamo attivato un canale gratuito per i discenti, fondamentale in questo momento di crisi dovuto al Covid-19. Il mio progetto formativo, non si limiterà alla formazione di operatori sportivi, (istruttori, tecnici, giudici), ma si estenderà alla formazione e collaborazione con le scuole e i docenti di scienze motorie in particolare. In questo momento sono attivi due corsi; Addetto alla comunicazione sportiva e l’altro di Mental coach. Un altro partirà a breve, ovvero quello di Istruttore di ginnastica. Un’altra importante freccia nella nostra faretra è la collaborazione attiva e fattiva con tutti i comitati provinciali dell’ente, con i quali provvederemo a stilare un regolamento regionale della formazione”



