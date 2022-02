Attualita 146

Archeoclub Gela, Lella Oresti eletta dal direttivo alla guida dell'associazione

Il neopresidente si è ripromesso di procedere sul percorso tracciato dai suoi predecessori

Redazione

Nei giorni scorsi il Direttivo dell'Archeoclub sezione di Gela ha eletto il nuovo Presidente. Si tratta della professoressa Lella Oresti che succede all'architetto Francesco Russello. Il neopresidente si è ripromesso di procedere sul percorso tracciato dai suoi predecessori, con lo sviluppo di attività volte al coinvolgimento dei cittadini nella conoscenza, valorizzazione, tutela e fruizione dei beni culturali del territorio. L'Associazione, mediante percorsi di formazione, concorsi rivolti a bambini e giovani, conferenze, visite guidate e gemellaggi, cercherà di far prendere coscienza dell'importanza dei beni culturali e ambientali e della loro tutela e fruizione, anche in prospettiva di future scelte lavorative. Il tutto in collaborazione con istituzioni e associazioni presenti nel territorio regionale.

Durante l'incontro sono state presentate le altre cariche: vicepresidente è l'architetto Filippo Maganuco, tesoriere Rosario Costa, Segretario Enrico Toscano. Fanno parte del direttivo Laura Cannilla, Totò Maldonato, Concetta Massaro, Giancarlo Picchioni (per moltissimi anni tesoriere), Francesco Russello, Pietro Scerra e Nellina Seca.



