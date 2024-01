"Appuntamento con un ragazzo: la cena l'ha pagata solo per lui e non per me. Sono incredula"

"Appuntamento con un ragazzo: la cena l'ha pagata solo per lui e non per me. Sono incredula"

La storia che la ragazza ha raccontato su Reddit ha riscosso molto successo tra gli utenti social che si sono decisamente divisi

Redazione

Il primo appuntamento è sempre un'incognita: potrebbe andare benissimo come potrebbe rivelarsi un disastro. La seconda opzione potrebbe essere la descrizione perfetta dell'uscita rovinosa di una ragazza con un ragazzo. Lei si è sfogata su Reddit raccontando agli utenti social ciò che le è capitato, anche se, in tanti non hanno proprio condiviso la sua opinione.

La storia che la ragazza ha raccontato su Reddit ha riscosso molto successo tra gli utenti social che si sono decisamente divisi. La protagonista ha raccontato: «Sono uscita per la prima volta con questo ragazzo e siamo andati a cena in un ristorante. Io, per sicurezza, o comunque perché mi faceva piacere averli con me, ho portato anche due amici. Al termine della cena, lui si è alzato ed è andato a pagara solo per se stesso... sono senza parole e incredula. Alcuni uomini sono davvero senza cuore».

Il racconto della ragazza, tuttavia, non ha intenerito la maggior parte degli utenti attivi su Reddit e, infatti, in moltissimi hanno dato ragione al ragazzo. La vicenda della ragazza abbandonata al ristorante con i suoi amici ha riscosso grande successo su Reddit e in tanti si sono trovati d'accordo con il protagonista maschile della storia. Qualcuno ha scritto: «Penso che lui abbia fatto bene a pagare solo per se stesso perché i patti con la ragazza non erano quelli di portare anche gli amici... penso che lei avrebbe dovuto dirglielo prima che non sarebbe stata sola, anche perché ci sono uomini a cui piace avere altre persone intorno e uomini che lo detestano. Quindi, non vedo perché avrebbe dovuto pagare il conto anche per gli altri due».



