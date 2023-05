Cronaca 663

Appuntamento al buio con truffa, lui la porta in un ristorante di lusso ma scappa (con la cena) e le lascia il conto da pagare: «Ha detto torno subito»

"Sedotta e abbandonata" con un conto salato da pagare

Redazione

Si conoscono online, si piacciono e decidono di vedersi, ma la "fregatura" è dietro l'angolo. Lui sceglie un ristorante di lusso per incontrare quella donna che aveva conosciuto su un social d'incontri ma quando lei arriva al ristorante lui l'abbandona nel bel mezzo della cena e le lascia il conto da pagare. La donna ha spiegato che l'uomo era arrivato al ristorante prima di lei e aveva già ordinato del cibo che sosteneva fosse per i suoi coinquilini, e le aveva detto che sarebbe andato a portarglielo e sarebbe tornato subito. Ma così non è stato. Passati 30 minuti l'uomo non era ancora tornato e la donna si è resa conto che non solo era stata "sedotta e abbandonata" ma l'uomo le aveva lasciato anche il conto (salato) da pagare.

La donna ha raccontato la sua vicenda su Quora, come riporta il Mirror: «Una volta ero ad un appuntamento al buio. Il tizio aveva ordinato del cibo in anticipo per i suoi “compagni di stanza”. Se n'è andato e ha detto che sarebbe tornato subito perché doveva portare loro il cibo. Non è più tornato, ero un po' fuori di testa ed erano passati 30 minuti». Continua il racconto così: «La cameriera è tornata e ha chiesto se andava tutto bene. Ho detto “Beh, non ne sono proprio sicura dato che ero ad un appuntamento al buio e ha detto che stava portando del cibo ai suoi coinquilini e che sarebbe tornato subito, ma ho la sensazione che non tornerà, dato che non risponde più ai miei messaggi».

La donna era molto preoccupata, visto che come ha spiegato oltre alla delusione non sapeva come affrontare la spesa del conto che il tizio le aveva lasciato da pagare: «La cameriera ha detto “Oh no”. Io ero preoccupata perché il ristorante in cui stavo era super caro. Tipo, il top della gamma». Per fortuna, però, la donna è stata salvata dalla gentile cameriera che è andata a parlare con il suo manager.

«È tornata un po' più tardi con una bottiglia di vino. Mi ha detto di finire la mia cena e prendere il dolce che desideravo. Volevo piangere». Lo staff del ristorante ha preso a cuore quella donna e lei ne è rimasta piacevolmente stupita: «Ha detto che nessuno merita di essere trattato così. Le sono stata molto grata. Le ho lasciato una bella mancia. Non ho mai più rivisto il ragazzo. Spero che il karma gli abbia restituito ciò che mi ha fatto».



