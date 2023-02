Politica 245

Approvato emendamento Pd su potenziamento tratta ferroviaria Catania-Caltagirone-Gela-Agrigento-Caltanissetta

In questi giorni è in discussione in Commissione Trasporti il regolamento per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

Su iniziativa del Partito Democratico in Commissione trasporti alla Camera è stato approvato un emendamento per il potenziamento della tratta ferroviaria Catania-Caltagirone-Gela-Agrigento-Caltanissetta. “Ringrazio il capogruppo del PD in commissione Trasporti della Camera e segretario regionale, Anthony Barbagallo – dichiara Renzo Bufalino, segretario provinciale del PD - per aver presentato un emendamento per l’inserimento della linea ferroviaria di trasporto merci e passeggeri Catania-Caltagirone-Gela-Canicattì Agrigento/Caltanissetta nella proposta di regolamento sugli orientamenti dell’UE per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ”

In questi giorni è infatti in discussione in Commissione Trasporti il regolamento per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) che favorisce l’integrazione dei Paesi europei e che prevede, tra le altre cose, la creazione di una rete articolata su due livelli per lo sviluppo della rete internazionale. “La commissione ha ravvisato la necessità di apportare alcune modifiche al testo - afferma Anthony Barbagallo, capogruppo del PD in commissione Trasporti della Camera e segretario regionale del PD Sicilia - anzitutto in relazione al tracciato dei corridoi europei che interessano l’Italia al fine di tenere conto delle effettive esigenze e potenzialità di alcuni collegamenti, con l’incremento degli investimenti in particolare per il trasporto ferroviario. in relazione al tracciato dei corridoi europei che interessano l’Italia. Tra questi anche la tratta Caltagirone-Gela-Canicattì- Agrigento/Caltanissetta”.



