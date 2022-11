Cronaca 270

Appiccano le fiamme in una stalla di Palma di Montechiaro: morti due cavalli e un pony

I vigili del fuoco hanno fatto di tutto per salvare gli animali ma purtroppo non c’è stato nulla da fare

Redazione

Due cavalli e un pony sono morti a seguito di un incendio divampato in una stalla in un terreno a ridosso della Ss115, in prossimità del centro abitato di Palma di Montechiaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, polizia e carabinieri. Pochi dubbi sul fatto che la matrice del rogo sia dolosa. La stalla, di proprietà di un ventiduenne palmese, non aveva infatti nessun impianto elettrico e dunque non è possibile ipotizzare un cortocircuito e dunque una matrice accidentale.

I vigili del fuoco hanno fatto di tutto per salvare gli animali ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Gli animali sono stati uccisi dal violento incendio, oltre che dal fumo nero. Adesso, laddove possibile, spetterà alle forze dell’ordine fare chiarezza sul rogo e soprattutto provare ad individuare i malviventi che lo hanno appiccato.



