Attualita 268

Appello alla Presidente Meloni: tra i firmatari anche diversi assessori della provincia

Lettera per semplificare le procedure autorizzative per gli spettacoli serali

Redazione

Ci sono Silvio Zuzzè del Comune di Vallelunga Pratameno, Jessica Valenza e Sebastiano Lo Conte del Comune di Mussomeli e Silvana Calà del Comune di Villalba tra i firmatari del documento inoltrato al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e ai nuovi Ministri titolari di Interni, Matteo Piantedosi, Cultura, Gennaro Sangiuliano e Turismo, Daniela Santanché per chiedere la semplificazione delle procedure per gli spettacoli.

La necessità condivisa di semplificare le procedure per la realizzazione dei pubblici spettacoli, dopo essere stata discussa in sede regionale, viene oggi presentata come esigenza non più procrastinabile al nuovo Governo, con la speranza di una proficua interlocuzione e una più ampia condivisione con i colleghi assessori delle altre Regioni italiane.

Le norme per il Covid hanno agevolato sia gli operatori economici e culturali che gli enti territoriali, semplificando le procedure necessarie per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, e che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti.

La Rete degli Assessori alla Cultura, Turismo e Spettacolo dei Comuni siciliani ritiene che il mantenimento di tali procedure, già introdotte in via sperimentale, possa contribuire ad un significativo rilancio del comparto dello spettacolo, della cultura, dell’arte e del turismo.



