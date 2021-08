Cronaca 656

"Sorella sanità", inflitte pesanti condanne: 5 anni e 10 mesi al nisseno Salvatore Navarra

Lex paladino della legalità Antonio Candela, è stato riconosciuto colpevole di corruzione e condannato a 6 anni e 8 mesi

Redazione

05 Agosto 2021 17:59

Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Palermo Clelia Maltese ha inflitto sette pesanti condanne (assolvendo un solo imputato) nell’ambito del processo celebrato col rito abbreviato, denominato Sorella sanità. Si tratta di un’inchiesta condotta dalla Procura del capoluogo siciliano e dalla guardia di finanza, riguardante una serie di appalti ritenuti truccati negli ospedali e nelle aziende sanitarie siciliane: gare che avevano importi complessivi per oltre 600 milioni di euro e che sarebbero state aggiustate in parte anche dall’ex paladino della legalità Antonio Candela, oggi riconosciuto colpevole di corruzione e condannato a 6 anni e 8 mesi. Candela è l'ex manager dell'Asp di Palermo e per ultimo responsabile della Cabina di regia regionale per il contrasto al Covid in Sicilia.

Fabio Damiani, ex manager dell'Asp di Trapani e responsabile della Centrale unica di committenza degli appalti, ha avuto 6 anni e sei mesi: a lui il giudice ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione che invece i pm Giacomo Brandini e Giovanni Antoci non volevano concedergli. Cinque anni e 8 mesi per il "faccendiere" Giuseppe Taibbi, 5 anni e 10 mesi per Roberto Satta, responsabile operativo della Tecnologie Sanitarie spa; 7 anni e due mesi a Francesco Zanzi, amministratore delegato della stessa società; 5 anni e 10 mesi per Salvatore Navarra, 47 anni, presidente del consiglio di amministrazione di Pfe spa e Salvatore Manganaro, 4 anni e 4 mesi.

Unico assolto per non avere commesso Angelo Montisanti, responsabile operativo per la Sicilia della società Siram, difeso dall'avvocato Marcello Montalbano. I pm avevano chiesto pene più severe. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Vincenzo Zummo, Sergio Monaco, Ninni e Giuseppe Reina, Giuseppe Seminara, Pasquale Contorno e Marco Lo Giudice sono caduti alcuni capi di imputazione. A Manganaro e Damiani è stata riconosciuta l'attenuante per avere collaborato con la magistratura. (Ansa)



