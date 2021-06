Attualita 332

Apertura negozi a Caltanissetta, Confcommercio: "Non vi sono limitazioni di orari, anche nei festivi"

Torna in vigore il cosiddetto "Decreto Salva Italia", introdotto nel 2011 e che prevede l’assoluta liberalizzazione delle aperture delle attività commerciali

Redazione

04 Giugno 2021 12:36

La Confcommercio Caltanissetta e Enna informa i commercainto che «è utile ricordare che, finito il periodo delle limitazioni e delle chiusure obbligate a causa della pandemia, le attività commerciali potranno aprire senza limitazioni di orari, anche nei giorni festivi». Con una nota rivolta ai commercianti di Caltanissetta ed Enna, Confcommercio sottolinea che, in una condizione di allentamento delle misure di contenimento, torna in vigore il cosiddetto “Decreto Salva Italia”, introdotto nel 2011 dal Governo Monti e che prevede l’assoluta liberalizzazione delle aperture delle attività commerciali. L’unico obbligo rimane quello di informare i clienti sui giorni e gli orari di apertura e chiusura, attraverso un cartello ben visibile da esporre in vetrina.

Naturalmente – conclude la nota di Confcommercio Caltanissetta Enna – l’apertura domenicale e/o festiva è facoltativa, nella logica del libero mercato e della libera concorrenza. Pertanto, l’apertura domenicale non deve rappresentare un obbligo per i commercianti ma piuttosto un’opportunità, considerando il lungo periodo di restrizioni che la categoria è stata costretta a subire».



