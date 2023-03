Attualita 167

Aperto il bando 'Amazon Women in Innovation' per premiare le studentesse Stem

È online la quinta edizione del progetto delle borse di studio rivolto alle studentesse universitarie

Redazione

È online il bando per la candidatura alla quinta edizione di 'Amazon Women in Innovation', il progetto delle borse di studio finanziato da Amazon e rivolto alle studentesse universitarie iscritte alle discipline Stem (Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche e Matematiche). L'iniziativa rientra nel programma "Amazon nella comunità", a supporto della crescita delle nuove generazioni nel mondo digitale.

Obiettivo delle borse di studio è incentivare e aiutare le giovani meritevoli a intraprendere un percorso di studi nelle discipline Stem e avviare percorsi di carriera nel settore dell'innovazione e della tecnologia. L'iniziativa coinvolge Università di Roma Tor Vergata, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Cagliari e, da quest'anno, le Università di Palermo e Federico II di Napoli. Nata nel 2018, l'iniziativa "Amazon Women in Innovation" ha premiato finora 13 giovani meritevoli.

Le borse di studio, della durata di 3 anni, consistono in un finanziamento di 6.000 euro l'anno e la disponibilità, per ciascuna vincitrici, di essere affiancata da una manager di Amazon che possa la a sviluppare competenze utili per il lavoro futuro come, le tecniche per creare un curriculum efficace o affrontare un colloquio di lavoro. "Nel nostro Ateneo particolare attenzione è data alla sensibilizzazione in ambito Stem delle studentesse in ingresso", osserva il rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron. "Conoscere i percorsi universitari e partecipare a occasioni di orientamento nella transizione Scuola-Università per avvicinarsi alle materie scientifiche, sono opportunità che da anni offriamo alle ragazze tra i 15 e i 18 anni, per colmare il gender gap nelle discipline Stem".

Per Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es, "con il progetto 'Amazon Women in Innovation' vogliamo supportare e accompagnare concretamente le giovani donne ad acquisire le giuste competenze nelle discipline Stem per competere ad armi pari nelle loro future esperienze lavorative in questo ambito che ancora oggi è poco accessibile alle ragazze.



