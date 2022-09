Sport 32

Aperte le iscrizioni al 20° Rally di Caltanissetta e del Vallone: si disputerà il 22 e 23 ottobre

Oltre ad essere l’ultima prova di Coppa Italia Rally 8^zona CRZ, sarà valida anche per il Campionato Siciliano per Auto Moderne e Storiche

Redazione

Con l’apertura delle iscrizioni si entra nella fase agonistica del 20° Rally di Caltanissetta e del Vallone che si disputerà dal 22 al 23 Ottobre con tripla validità. Sarà infatti la 5^ e ultima prova della Coppa Italia Rally di 8^Zona e appuntamento determinante per il Campionato Siciliano per auto moderne, nonché 6° Historic Rally. La nuova collocazione in calendario, ha fatto sì che la gara, organizzata dalla Caltanissetta Corse con l’Automobile Club nisseno ed i piloti del Vallone, diventasse determinante per le graduatorie dei campionati che sono ancora in bilico. Per quanto riguarda il CRZ il Rally di Caltanissetta e del Vallone sarà un vero e proprio "lasciapassare" per gli ammessi alla finale nazionale della Coppa Italia che quest’anno si svolgerà sulle strade laziali del Rally di Cassino e Pico.

Fondamentale per la riuscita della manifestazione saranno l’efficace sinergia in atto fra l’Automobile Club Nisseno, la Scuderia Caltanissetta corse e gli appassionati piloti del Vallone nonché la consolidata interazione col territorio di tutta la provincia e in particolar modo con i Comuni di Mussomeli e Milena. Il programma delle giornate di gara prevede sabato 22 Ottobre dalle ore 8.00 lo svolgimento delle verifiche tecnico/sportive in C.so Umberto I° presso il Municipio di Caltanissetta con priorità per chi disputerà a partire dalle 10,00 in Contrada Bifara lo Shakedown. La partenza dallo stesso C.so Umberto I° è prevista alle 17.30 e poco dopo alle 17.44 il passaggio sulla PS. 1 Caltanissetta DLF, quindi l’entrata in parco Assistenza a Mussomeli in Piazza della Repubblica alle 18.45. La nuova partenza sarà data domenica 23 ottobre con Start da Viale Peppe Sorce alle ore 7.15. Tre i loop di prove in programma: La Ps (2-5-8) Acquaviva - Ninni Mulè di Km 8.50 si disputerà alle 8.41, alle 12.41 e alle 16.41.; la Ps. (3-6-9) Milena – Alfredo Cordaro di Km 4,84 alle 9.35,13.35,17.35 e la Ps(4-7-10) Mussomeli - Peppino Farina di Km 8.40 alle 10.10, 14.10 e 18.10. L’arrivo è previsto in via Peppe Sorce a Mussomeli alle 18.30. Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa saranno dislocate il sabato in Corso Umberto 1° a Caltanissetta e la domenica in Piazza della Repubblica a Mussomeli.



