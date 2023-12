Cronaca 270

Anziani trovati morti in casa, la procura ha aperto un'inchiesta

La tragedia si è consumata a Sulmona, provincia del L'Aquila. Sull'episodio indagano i carabinieri

Redazione

La Procura della Repubblica di Sulmona (L'Aquila) ha aperto un'inchiesta sulla morte di due anziani coniugi trovati senza vita questa mattina nella loro abitazione a Roccacasale, paesino a una decina di chilometri da Sulmona (L'Aquila). Anche se sono pochi i dubbi su quanto accaduto almeno cinque giorni fa ad Angela Giuliani, 84 anni, e Salvatore Marino (86). La donna, malata e allettata da anni, era assistita dal marito che probabilmente è deceduto a seguito di un malore; lei sarebbe morta di stenti a poche ore di distanza, per mancanza delle cure necessarie. A lanciare l'allarme al 112 è stato un conoscente che ogni mercoledì si recava a casa della coppia per le faccende domestiche. Non avendo ricevuto risposta alle sue telefonate, l'uomo si è rivolto a Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno fatto questa mattina la tragica scoperta.

Marito e moglie, che non hanno parenti prossimi in paese, sono stati trovati nella camera da letto. A effettuare la ricognizione cadaverica è stato il medico reperibile Asl. Esclusa subito una morte violenta e anche una possibile intossicazione da monossido di carbonio poiché dalle verifiche svolte sugli impianti e sulla caldaia non è emerso nulla di anomalo. "Una coppia molto riservata" la definisce il sindaco di Roccacasale, Enrico Pace.

Intanto il magistrato di turno ha sequestrato l'abitazione e ha acquisito le sommarie informazioni raccolte dai carabinieri. Non si svolgerà l'autopsia tant'è che già domani è atteso il nulla osta per i funerali.



