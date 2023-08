Cronaca 227

Anziana uccisa all'interno di una tabaccheria a Foggia

A quanto si apprende la vittima è la titolare della tabaccheria

Redazione

Una donna di 72 anni è stata uccisa con diverse coltellate all'interno di una tabaccheria in via Marchese De Rosa, a Foggia. E' successo intorno alle 13. A chiamare il 112 una persona ancora non identificata. Il corpo, riverso a terra vicino al bancone, sarà sottoposto a un primo esame del medico legale in arrivo sul posto. Impegnati nelle indagini i carabinieri. Al momento non è escluso che possa trattarsi di una rapina finita male. A quanto si apprende la vittima è la titolare della tabaccheria. Gli investigatori hanno già acquisito una serie di elementi per individuare l'autore dell'omicidio. A supporto dell'attività investigativa ci potrebbero essere anche le immagini del sistema di videosorveglianza.

“Siamo senza parole. Un’altra collega ha perso la vita dopo essere stata aggredita in maniera così feroce nella sua tabaccheria”. Queste le parole affrante del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli, dopo aver appreso della morte della 72enne di Foggia, a seguito del tentativo di rapina. Proprio oggi, la rivendita aveva riaperto dopo le ferie estive. “Lanciamo ancora una volta un grido di allarme alle Istituzioni ed alle Forze dell’Ordine - prosegue Antonelli - per rafforzare il controllo su tutto il territorio e predisporre urgenti misure di sicurezza atte a fronteggiare questo continuo dilagare della criminalità”.

“Siamo addolorati per la collega che ha perso la vita – dichiara il Presidente del Sindacato Provinciale Tabaccai di Foggia, Raffaele Vincenzo De Tinno – e ci auguriamo che presto il malfattore possa essere arrestato per il brutale reato commesso. Noi tabaccai siamo una delle categorie più colpite dalla criminalità. Furti e rapine si succedono continuamente ed alcune volte, purtroppo, si verificano veri e propri episodi di inaudita violenza, come quello che ha coinvolto la nostra cara collega Francesca. Basta contare morti, sono necessari più controlli e sicurezza”.



