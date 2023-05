Cronaca 1938

Anziana travolta da uno scooter a Niscemi muore poco dopo al Sant'Elia di Caltanissetta

La donna è arrivata in ospedale con un grave politrauma. Inutili i tentativi di salvarla

Rita Cinardi

Un'anziana di 85 anni, Rosaria Amato, è morta ieri sera all'ospedale Sant'Elia in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale. La donna, intorno alle 19.30, è stata travolta da uno scooter mentre stava camminando a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Subito è stato allertato il 118 che dalla centrale operativa ha inviato l'elisoccorso. L'anziana è stata trasportata all'ospedale Sant'Elia dove è stato riscontrato un grave politrauma. E' morta poco dopo.



