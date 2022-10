Cronaca 1408

Anziana ruba scatoletta di tonno al supermercato, direttore le regala la spesa: "Poteva essere mia madre"

Non ditelo ai carabinieri, non voglio che i miei nipoti sappiano che la nonna è una ladra" ha detto la donna di 82 anni

Redazione

Aveva paura che i nipoti sapessero. Così, quando il titolare del supermercato l’ha fermata prima che uscisse senza pagare la spesa, ha chiesto di non far intervenire i carabinieri. E’ ‘il Messaggero’ a raccontare quanto accaduto a Ferentino, in provincia di Frosinone, dove una donna anziana è stata fermata dal titolare di un supermercato che l’aveva vista mettere in borsa una scatoletta di tonno insieme al pane e alla mortadella che aveva chiesto poco prima al banco alimentari.

Al momento nel negozio c’erano una decina di clienti e cinque dipendenti. Quando le è stato chiesto di aprire la borsa altrimenti sarebbero stati chiamati i carabinieri, lei ha fatto un po’ di resistenza, poi dopo aver riconsegnato la spesa ha pregato: “Non ditelo ai carabinieri, non voglio che i miei nipoti sappiano che la nonna è una ladra”. In realtà aveva rubato per necessità, perché a 82 anni e con una pensione di anzianità di poche centinaia di euro, arrivare a fine mese non è facile. Il direttore del supermercato si è fatto raccontare la storia della donna che è vedova e vive sola, ha quattro figli che però non navigano in buone acque e sette nipoti.

“Ho pensato che poteva essere mia madre – racconta Francesco Sciucco, direttore del Se Bon di via Casilina, a Ferentino – e ho rifatto il 112, dicendo che era tutto a posto. Poi ho deciso di regalarle quello che aveva preso. Non mi sento un eroe e non mi piace apparire, ho sempre lavorato con sacrificio ed onestà e quando posso cerco di aiutare gli altri”. “Quando vuole sarà nostra ospite – aggiunge Francesco – pochi euro a me non cambiano la vita, a lei spero di aver regalato un sorriso”.



