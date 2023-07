Cronaca 656

Anziana invalida picchiata col bastone dalla badante, il figlio nasconde una telecamera e riprende tutto

La denuncia del deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha pubblicato il video

Redazione

Una donna di 85 anni, invalida e affetta da demenza senile è stata selvaggiamente picchiata dalla propria badante. Schiaffi, tirate di capelli e persino bastonate, mentre l'inerme anziana prova a difendersi. Una scena agghiacciante ripresa da una telecamera nascosta installata dal figlio della donna, che ha usato le immagini registrate per sporgere denuncia. Il video è stato anche consegnato al deputato Francesco Emilio Borrelli, che lo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook insieme alle foto delle conseguenze delle violenze a cui è stata sottoposta l'85enne: vistosi lividi in tutto il corpo.

«A Marigliano, uno dei paesi vesuviani del Napoletano, una donna di 85 anni, che soffre di demenza senile, è stata picchiata dalla propria badante». Lo rende noto il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. «Nel filmato, registrato dalle telecamere di videosorveglianza installate in casa dai parenti, si vede come la badante, un'italiana che abita anch'essa a Marigliano, ad un certo punto, mentre entrambe erano a letto, prende a schiaffi l'anziana che tenta di alzarsi e a quel punto viene presa per i capelli e poi afferrata al collo - spiega il deputato -. L'85enne tenta di fuggire ma viene raggiunta dalla sua aggreditrice che usa il bastone dell'anziana per colpirla anche quando essa è riversa inerme al suolo».



