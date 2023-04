Cronaca 544

Anziana immobilizzata a letto per problemi di salute muore nell'incendio della sua abitazione

Le fiamme probabilmente a causa di una candela che era accesa, per assenza di energia elettrica, e forse tenuta troppo vicina al materasso



Un incendio e' divampato intorno alle 22 di ieri in una abitazione in via del Pigneto 176, a Roma, al secondo piano di una palazzina di 7. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che durante le operazioni di spegnimento hanno recuperato il corpo senza vita di una donna di 76 anni. L'appartamento e' stato sottoposto a sequestro giudiziario.

L'anziana era immobilizzata a letto per problemi di salute ed e' MORTA nell'incendio che si e' sviluppato probabilmente a causa di una candela che era accesa, per assenza di energia elettrica, e forse tenuta troppo vicina al materasso dove dormiva. Il marito di 77 anni ed il figlio di 51 sono riusciti invece a uscire dall'abitazione. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Roma Casilina, personale del 118 e i militari del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici.(AGI)



