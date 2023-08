Cronaca 398

Anziana fa incastrare il truffatore, preso dai carabinieri 20enne napoletano

Il giovane aveva chiesto la somma di 1.350 euro per un pacco indirizzato al nipote

Redazione

03 Agosto 2023 11:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/anziana-fa-incastrare-il-truffatore-preso-20enne-napoletano Copia Link Condividi Notizia

Truffatori in azione a Baiano, ma il colpo ai danni di una ultraottantenne fallisce: la donna, venuta a conoscenza di analoghi episodi di truffe e ricordando i consigli dell’Arma in merito a tale tipologia di reato ha avvisato subito i familiari e richiesto l’intervento dei carabinieri. Il malvivente ha telefonato a casa dell’anziana e, spacciandosi per un corriere, le riferisce che di lì a poco sarebbe passato da lei per la consegna di un pacco indirizzato al nipote, a fronte del quale avrebbe dovuto pagare 1.350 euro.

L’immediata attività investigativa, sviluppata dai militari in borghese dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Baiano, ha consentito di intercettare e bloccare nei pressi dell’abitazione della vittima il presunto truffatore. Si tratta di un ventenne di Napoli che, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, è stato denunciato in stato di libertà. Scattato anche il foglio di via obbligatorio.



Truffatori in azione a Baiano, ma il colpo ai danni di una ultraottantenne fallisce: la donna, venuta a conoscenza di analoghi episodi di truffe e ricordando i consigli dell'Arma in merito a tale tipologia di reato ha avvisato subito i familiari e richiesto l'intervento dei carabinieri. Il malvivente ha telefonato a casa dell'anziana e, spacciandosi per un corriere, le riferisce che di lì a poco sarebbe passato da lei per la consegna di un pacco indirizzato al nipote, a fronte del quale avrebbe dovuto pagare 1.350 euro. L'immediata attività investigativa, sviluppata dai militari in borghese dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Baiano, ha consentito di intercettare e bloccare nei pressi dell'abitazione della vittima il presunto truffatore. Si tratta di un ventenne di Napoli che, d'intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, è stato denunciato in stato di libertà. Scattato anche il foglio di via obbligatorio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare