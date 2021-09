Cronaca 378

Anziana di Naro denunciata insieme al figlio: in casa aveva una pistola e munizioni

L’arma e il relativo munizionamento sono stati sequestrati e sono state messe a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento

Redazione

28 Settembre 2021 09:32

Denunciata un'anziana di Naro, una nonnina come tante. In casa aveva una pistola e 50 cartucce. Una Smith&Wesson, calibro 357 magnum, e proiettili dello stesso calibro, di cui forse non era nemmeno a conoscenza. I carabinieri della stazione di Naro che avevano avuto una soffiata l'hanno trovata nella sua abitazione e l'hanno denunciata assieme al figlio. Secondo quanto si è appreso la settantottenne non avrebbe saputo spiegare la provenienza di quella pistola. Sia lei che il figlio, non avendo alcuna autorizzazione per tenere in casa armi, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Agrigento.

L’arma e il relativo munizionamento sono stati sequestrati e sono state messe a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento che valuterà adesso anche la posizione dell’uomo e della donna. Non è escluso che la calibro 357 magnum possa venire inviata al Ris di Messina per capire se sia stata utilizzata o meno e, naturalmente, in quale occasione. Fatta la scoperta, armi e munizioni sono stati, appunto, posti sotto sequestro, mentre l’anziana e il figlio sono stati deferiti. E questo perché tutto veniva detenuto illegalmente senza alcun titolo.



Denunciata un'anziana di Naro, una nonnina come tante. In casa aveva una pistola e 50 cartucce. Una Smith&Wesson, calibro 357 magnum, e proiettili dello stesso calibro, di cui forse non era nemmeno a conoscenza. I carabinieri della stazione di Naro che avevano avuto una soffiata l'hanno trovata nella sua abitazione e l'hanno denunciata assieme al figlio. Secondo quanto si è appreso la settantottenne non avrebbe saputo spiegare la provenienza di quella pistola. Sia lei che il figlio, non avendo alcuna autorizzazione per tenere in casa armi, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'arma e il relativo munizionamento sono stati sequestrati e sono state messe a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento che valuterà adesso anche la posizione dell'uomo e della donna. Non è escluso che la calibro 357 magnum possa venire inviata al Ris di Messina per capire se sia stata utilizzata o meno e, naturalmente, in quale occasione. Fatta la scoperta, armi e munizioni sono stati, appunto, posti sotto sequestro, mentre l'anziana e il figlio sono stati deferiti. E questo perché tutto veniva detenuto illegalmente senza alcun titolo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare