Anziana di 89 anni violentata per un'ora nell'androne di casa

E’ stato il custode del palazzo ad accorgersi l’indomani mattina che era successo qualcosa di grave

Redazione

Violenza assurda a Sesto a San Giovanni, in provincia di Milano: una donna di 89 anni è stata picchiata e stuprata per un’ora nell’androne di casa. Una aggressione consumata sotto l’occhio delle telecamere che hanno ripreso tutta la scena consentendo di arrestare l’uomo. La donna, che soffre di problemi cognitivi, dovuti all’età, come racconta il sito del Corriere della sera, che ha riportato la notizia, era uscita di casa, dove vive da sola, intorno all’una di notte e camminare a piedi fino alla farmacia di viale Casiraghi. Lì, ha incontrato il 42enne, un senza fissa dimora forse ubriaco o drogato, che si è offerto di accompagnarla nel suo appartamento.

Non appena la donna ha aperto la porta del palazzo, l’uomo l’ha spinta a terra, l’ha schiaffeggiata e ha iniziato ad abusare di lei. Dopo un’ora, le ha portato via i soldi che aveva nella borsa ed è scappato. L’anziana donna è riuscita ad alzarsi e a tornare a casa. E’ stato il custode del palazzo ad accorgersi l’indomani mattina che era successo qualcosa di grave perché sul pavimento c’erano le tracce della violenza e ha chiamato i carabinieri che dalle immagini delle telecamere hanno ricostruito la brutale aggressione. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 settembre. L’aggressore è un 42enne senza fissa dimora che è stato identificato e bloccato grazie alle riprese delle telecamere di sicurezza che hanno filmato tutti gli abusi.



