Antitrust: chiesta la chiusura della piattaforma Bompiano.com perché non consegna la merce

Nell'ultimo mese decine di segnalazioni da parte di consumatori attraverso anche Mediaworld

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiesto la chiusura del sito Bompiano.com per mancata consegna dei prodotti venduti sul web. Lo annuncia l'Antitrust in una nota, spiegando di aver ricevuto nell'ultimo mese decine di segnalazioni da parte di consumatori, sia direttamente, sia tramite Mediaworld - cui la società si qualifica, falsamente, come "affiliata" - che lamentano la mancata consegna dei prodotti acquistati sul sito e pagati tramite bonifici.

Da queste segnalazioni e dagli accertamenti svolti grazie alla collaborazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza, è emerso che Bompiano s.r.l. è una società inesistente e che i consumatori, dopo aver effettuato online l'ordine dei prodotti, ricevono una mail con la quale viene chiesto il pagamento tramite bonifico bancario a persone fisiche. Dopo aver effettuato il versamento, però, i consumatori non ricevono nulla e non riescono ad avere alcun contatto con il presunto venditore.

Tale condotta integra una grave ed evidente pratica commerciale scorretta e per questo motivo l'Antitrust ha adottato una procedura celere ed efficace per chiedere la revoca del dominio Bompiano.com. L'Autorità ricorda ai consumatori, prima di effettuare acquisti e pagamenti online, di verificare attentamente la serietà dei siti (che talvolta imitano quelli ufficiali di operatori con brand affermati sul mercato) e di diffidare dalle richieste di pagamento su conti o carte di credito intestate a persone fisiche. (ANSA).



