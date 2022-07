Attualita 139

Antiracket Gela, rinnovate le cariche sociali: Caponetti riconfermato presidente

Rinnovate le cariche sociali per il triennio 2022-2025

Redazione

Si è svolta l’assemblea dei soci della FAI Antiracket Gela, associazione “G. Giordano” per il rinnovo delle cariche sociali. Riconfermati i membri del direttivo uscente: Renzo Caponetti sarà il presidente dell’Antiracket gelese anche nel prossimo triennio 2022-2025. Franca Evangelista sarà ancora presidente onorario, Domenico Lorefice vice presidente, Roberto Loggia segretario e Massimiliano Provinzano tesoriere. Consiglieri saranno Giovanni Salsetta, Paolo Maganuco, Salvatore Di Trio e Alfonso Peritore.

Collegio dei revisori dei conti con Salvatore Lorefice presidente, Rocco Cuvato membro effettivo e Danielo Mendola membro supplente. Nel collegio dei probiviri presidente Giuseppe Licata, membri effettivi Giuseppe Romano e Massimo Caci. Durante l’assemblea dei soci sono stati ricordati Paolo Borsellino e gli agenti della scorta uccisi trent’anni fa nella strage di Via D’Amelio: la FAI Antiracket Gela è impegnata nell’iniziativa commemorativa dal titolo “A 30 anni dalle stragi”, che dopo gli eventi dello scorso maggio proseguirà con altri appuntamenti nel prossimo autunno. Il presidente Caponetti, inoltre, per ringraziare le forze di polizia per il ritrovamento di gran parte della refurtiva precedentemente sottratta all’associazione Amici della musica “G. Navarra”, diretta dal prof. Crocifisso Ragona, ha scritto un encomio al questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari e al dirigente del commissariato di Ps di Gela Felice Puzzo per il servizio reso in favore dell’associazione e di tutta quanta la comunità cittadina.



