Attualita 207

Antenna Rai a Caltanissetta, il Governo regionale favorevole al mantenimento

L'Assessore Samonà: "Si compia ogni atto necessario a salvare l'antenna nel rispetto dell'incolumità pubblica"

Redazione

11 Novembre 2021 13:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/antenna-rai-a-caltanissetta-il-governo-regionale-favorevole-al-mantenimento Copia Link Condividi Notizia

"Pur prendendo atto della recente nota dell’Avvocatura dello Stato, per la quale la decisione del Tar «è insuscettibile di utile impugnazione», ho chiesto agli uffici della Soprintendenza dei Beni culturali e Ambientali di Caltanissetta e agli uffici del Dipartimento BB.CC di attivare ogni atto tecnico-amministrativo necessario per scongiurare la demolizione dell’antenna Rai di Caltanissetta, tenuto conto, ovviamente, anche del bene primario dell’incolumità pubblica e della decisione del Tribunale amministrativo regionale. La volontà del governo Musumeci è quella di salvare l’antenna, ritenuta dalla comunità nissena un elemento fortemente identitario”.

Lo dichiara l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, a seguito della recente sentenza del TAR che ha annullato il decreto di vincolo culturale apposto a suo tempo dalla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Caltanissetta. Il trasmettitore che fa parte di una stazione radio della RAI, ormai dismessa, è un'antenna di 286 metri di altezza situata all’apice della collina Sant’Anna considerata una tra le strutture più alte d'Italia.



"Pur prendendo atto della recente nota dell'Avvocatura dello Stato, per la quale la decisione del Tar «è insuscettibile di utile impugnazione», ho chiesto agli uffici della Soprintendenza dei Beni culturali e Ambientali di Caltanissetta e agli uffici del Dipartimento BB.CC di attivare ogni atto tecnico-amministrativo necessario per scongiurare la demolizione dell'antenna Rai di Caltanissetta, tenuto conto, ovviamente, anche del bene primario dell'incolumità pubblica e della decisione del Tribunale amministrativo regionale. La volontà del governo Musumeci è quella di salvare l'antenna, ritenuta dalla comunità nissena un elemento fortemente identitario". Lo dichiara l'assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà, a seguito della recente sentenza del TAR che ha annullato il decreto di vincolo culturale apposto a suo tempo dalla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Caltanissetta. Il trasmettitore che fa parte di una stazione radio della RAI, ormai dismessa, è un'antenna di 286 metri di altezza situata all'apice della collina Sant'Anna considerata una tra le strutture più alte d'Italia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare