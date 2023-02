Cronaca 318

Ansia in provincia di Napoli, scomparso bimbo di 3 anni: diffusa la foto

Gennaro Rotoli indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini

Redazione

Un bimbo di tre anni si è allontanato stamattina dalla sua abitazione di via Vespucci, in località Nerano, nel comune di Massa Lubrense (Napoli). La madre ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri. Sono in corso le ricerche. Il bimbo Gennaro Rotoli indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini. La madre ha autorizzato la diffusione della foto in aiuto alle ricerche. (ANSA)



