Anno scolastico 2023-24: ecco dei super-ponti

Tante occasioni per organizzare le vacanze

Anno scolastico 2023-24: l’anno dei super-ponti. Ecco tutte le date, dall’Immacolata al 25 aprile. In Sicilia il primo giorno di scuola sarà il 13 settembre 2023. Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre al 6 gennaio, quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile. L'ultimo giorno di scuola sarà l'8 giugno 2024 ed è stata decisa come ulteriore giornata di stop il 2 novembre 2023.

Conoscere in anticipo il calendario scolastico con ponti e festività permette una migliore pianificazione familiare, una più efficace gestione del tempo, ma anche la creazione di opportunità educative aggiuntive. Quello che sta per iniziare sarà un anno scolastico di super ponti, soprattutto quello tra il 25 aprile e il primo maggio 2024 è quasi un anticipo di vacanze. Infatti il 25 aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo, è un giovedì, mentre il 1° maggio, festa dei lavoratori, è un mercoledì.

Ma prima del 25 aprile, ci sono altri ponti particolarmente invitanti quelli del 2 novembre e dell'Immacolata.



