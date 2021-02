Cronaca 1085

Andava in giro con la marijuana, arrestato a Caltanissetta un 21enne: aveva 160 grammi di droga

Il giovane, incensurato e residente a Caltanissetta, dopo la convalida è tornato in libertà. E' stato fermato dai carabinieri in viale Sicilia

Redazione

20 Febbraio 2021 11:38

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale volti al contrasto della criminalità.In tale ambito i militari della Tenenza di San Cataldo hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 21enne incensurato residente a Caltanissetta, il quale, controllato in viale Sicilia e mostratosi particolarmente agitato, veniva sottoposto a perquisizione personale, venendo trovato in possesso di circa 160 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La sostanza veniva sottoposta a sequestro e, dopo le formalità, il ragazzo veniva associato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Ieri l’arresto è stato convalidato e il giovane è stato rimesso in libertà.



