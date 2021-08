Cronaca 287

Ancora vandali in azione a Punta Bianca: marna imbrattata con la vernice

A fare la scoperta sono stati i bagnanti, che hanno allertato i carabinieri

Redazione

02 Agosto 2021 08:52

Ancora una volta i vandali si accaniscono contro Punta Bianca. Ignoti, probabilmente la notte scorsa, hanno versato della vernice sulla marna bianca di una delle spiagge più note della provincia, deturpandola in modo si spera non irreversibile. A fare la scoperta sono stati i bagnanti, che hanno allertato i carabinieri della stazione di Villaggio Mosè, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, che sono sul posto per effettuare gli accertamenti necessari. I militari indagheranno per risalire al responsabile di questo gesto criminale. Certo è che non si è trattato di un incidente, ma di un atto mirato: la vernice è stata portata sul posto e poi versata. (Agrigentonotizie.it)



