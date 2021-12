Cronaca 703

Ancora vandali in azione a Caltanissetta, il sindaco indignato: "Gettati a terra i ciclamini"

Il primo cittadino vuole risalire ai colpevoli: "La zona è videosorvegliata, vedremo chi sono questi imbecilli, perché di imbecilli si tratta"

Rita Cinardi

Vandali in azione questa notte in piazza Garibaldi dove sono stati gettati a terra i ciclamini che circondano l'albero di Natale. A denunciare quanto accaduto il sindaco Roberto Gambino che ha fatto un video annunciando che i responsabili saranno individuati tramite le telecamere di videosorveglianza. "Siamo in piazza Garibaldi davanti all'albero di Natale - ha detto il sindaco - il mio amico Peppe, che è la persona che ci aiuta a innaffiare le piante, mi ha detto: Roberto c'è un problema? E qual è il problema? Ve lo faccio vedere: stanotte qualcuno ha preso i ciclamini e li ha buttati a terra con grande indignazione mia e di tutte le persone che sono qui. Ora Peppe le sistemerà ma quello che è successo è veramente sconcertante. Queste persone ora saranno individuate perché qui ci sono le telecamere di videosorveglianza. Chiaramente si saranno mosse a piedi, quindi non ci sarà il numero di targa e sarà più difficile identificarle, però non è possibile che uno fa le cose e la mattina si ritrova davanti scene del genere. E' veramente deprimente. Abbiamo fatto un angolo dove la gente si fa le foto, i bimbi salgono sulla slitta di Babbo Natale e poi qualche imbecille, perché di imbecille si tratta, si passa il tempo in questa maniera".



